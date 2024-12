Prestes a ser inaugurado, elevado da Dias Martins é invadido por motociclista e operário é quase atropelado

Um motociclista invadiu na manhã desta segunda-feira (30), o Elevado da Dias Martins, em Rio Branco e quase atropela um operário que trabalhava nos últimos ajustes para a inauguração do espaço.

Em um vídeo divulgado pela TV Norte Acre, é possível ver o momento do ocorrido com o condutor, que está aparentemente alterado, mudando a rota da via, desviando de veículos e caindo antes de concluir o trajeto, após a moto colidir com a mureta de proteção do local.

Antes de bater, o homem chega a levantar as mãos e fica desnorteado. Com o veículo já no chão, ele anda cambaleando e fala palavras desconexas.

A obra está programada para ser entregue pela prefeitura da capital acreana neste penúltimo dia de 2024, com uma solenidade marcada para às 18h.

O elevado da Dias Martins recebeu investimento de R$ 17,7 milhões, possui 188 metros de extensão, com um vão livre central de 4,5 metros e largura de 7 metros, apresentando pista dupla no sentido bairro-Centro.

Veja o vídeo: