Pronunciamento de Natal: Lula prega união e diz estar firme e forte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, na noite desta segunda-feira (23/12), que está “firme e forte” após cirurgia no cérebro e pediu união das famílias brasileiras. A declaração foi ao ar em toda a rede de rádio e televisão às 20h30.

Lula agradeceu aqueles que enviaram mensagens de carinho para sua recuperação após procedimento médico, feito em 10 de dezembro.

Como noticiado pelo Metrópoles, na coluna do Igor Gadelha, o material foi preparado com o auxílio do marqueteiro Sidônio Palmeira, cotado para assumir a Secretaria de Comunicação Social (Secom), chefiada pelo ministro Paulo Pimenta.

Confira o pronunciamento na íntegra:

Desde quinta-feira (20/12), o presidente Lula está despachando do Palácio do Alvorada, em Brasília (DF). No dia seguinte (21/12), ele promoveu uma confraternização com os ministros e líderes do governo.

Nesta segunda-feira (23/12), o petista voltou a ter compromissos oficiais na agenda. Devido à cirurgia para drenar um hematoma no cérebro, Lula tem tido apenas encontros pontuais com autoridades.