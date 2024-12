Putin sobe o tom e propõe “duelo” de mísseis entre Rússia e EUA

Em meio ao temor global de uma escalada na guerra da Ucrânia, Vladimir Putin voltou a subir o tom contra o Ocidente e propôs um “duelo” de mísseis entre Rússia e Estados Unidos. A fala do presidente russo aconteceu nesta quinta-feira (19/12), durante uma entrevista com jornalistas do país.

Na conversa, o mandatário russo voltou a falar sobre o míssil hipersônico Oreshnik, e rebateu as alegações de países do Ocidente sobre a capacidade da arma apresentada ao mundo em novembro.

Para comprovar que a nova arma russa é mesmo capaz de transformar “tudo em pó”, como já havia declarado anteriormente, Putin sugeriu um duelo envolvendo mísseis da Rússia e dos Estados Unidos.

“Vamos realizar esse experimento, esse duelo tecnológico, e ver o que acontece”, declarou o presidente russo. “Penso que será útil tanto para nós como para o lado americano”.

O Oreshnik é um míssil de alcance médio, com capacidade de transportar diversas ogivas, que são liberadas após a arma entrar na atmosfera. Isso dificulta o trabalho de sistemas de defesa aéreos.

A arma foi usada pela primeira vez em 21 de novembro, durante um ataque na região de Dnipro, na Ucrânia. A demonstração do poder bélico da Rússia aconteceu após alguns países, como os EUA, liberarem o uso de armas de longo alcance em ataques da Ucrânia contra o território russo