Quais as chances? Influencer gasta R$ 1 milhão em apostas na Mega da Virada

Na reta final de 2024, não se fala em outra coisa: o que você faria caso ganhasse os 600 milhões da Mega da Virada? O influenciador digital Bruno Alexander, mais conhecido como Buzeira, já sabe a resposta! Além de investir nada menos que R$1 milhão para tentar a sorte na loteria, ele já fez uma promessa com parte do prêmio.

No X, antigo Twitter, o rapper, que está dominando as paradas com o hit “Oh Garota, Eu Quero Você Só Pra Mim“, revelou o investimento arriscado de seu amigo e contou que ele já prometeu presentear 10 milhões: “Buzeira apostou 1 milhão na mega da virada. Se ele ganhar os 600 milhões ele vai me dar 10 milhões. Amizade boa”, comemorou.

Apesar de parecer brincadeira, Buzeira é conhecido por suas apostas e chegou até a postar uma de suas tentativas para a Mega da Virada deste ano. Em um dos registros, ele revelou que investiu 193 mil reais em apenas uma fezinha com 20 números, com direito a comprovante: “Confere aí se tá tudo certo. Jogo feito”, disse o influenciador.

Até o momento, Bruno não revelou se está participando de um bolão ou se as apostas são individuais. No ano passado, ele também ganhou destaque ao investir quase 200 mil reais em um outro jogo com 20 números, mas acabou acertando apenas 3. Será que, neste ano, a sorte finalmente vai sorrir para o influenciador?

Quais são as chances de ganhar na Mega da Virada?

Buzeira não apenas investiu um valor alto, mas também foi estratégico ao aumentar suas chances de ganhar. Em jogos normais com 6 números, as chances são de uma em 50 milhões. No entanto, segundo o professor da FGV, Moacyr Alvim, ao E-Investidor, as probabilidades aumentam consideravelmente em jogos com 20 números.

“A maior aposta é com 20 números, mas esse jogo custa a bagatela de R$ 193.800. As chances de ganhar caem para uma em 1.292. Uma probabilidade bem mais alta, mas não tão provável assim”, o professor reforçou que, apesar de aumentar as chances, os riscos continuam elevados, e pode ser que o influenciador repita o mesmo resultado do ano passado/