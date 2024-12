Qual o salário de Andressa Urach? Saiba quanto a famosa faturou em 2024

Andressa Urach, frequentemente envolvida em polêmicas, continua sendo um dos nomes mais comentados na mídia. Reconhecida por seu sucesso financeiro na venda de conteúdo adulto, a influenciadora surpreendeu ao revelar seus ganhos.

No início de novembro, Andressa Urach compartilhou que, em apenas um dia, faturou mais de R$ 29 mil, acumulando R$ 53 mil ao longo do mês em uma plataforma de conteúdo adulto. Como uma das principais criadoras na área, ela já ultrapassou a marca de R$ 5 milhões em rendimentos com suas postagens.

Apesar do lucro expressivo, a assinatura de seu perfil custa apenas R$ 20 por mês, mostrando que sua estratégia acessível atrai muitos assinantes.