Quatro pessoas são presas durante operação de combate ao furto de energia

Na última semana, uma operação realizada pela Polícia Militar, Polícia Técnico-Científica (Politec) e equipes de fiscalização da Energisa autuou diversos estabelecimentos comerciais em Porto Velho, nos distritos de Vista Alegre do Abunã e Nova Califórnia, e nos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré.

A ação teve como foco o combate ao furto de energia elétrica, que resultou em quatro prisões. Entre os presos estão o responsável por uma farmácia, em Porto Velho e a proprietária de um escritório de advocacia, em Nova Mamoré.

Em Guajará-Mirim e Nova Mamoré, as equipes realizaram o desligamento de redes clandestinas de baixa e média tensão em madeireiras e outros comércios, somando 20 irregularidades relacionadas ao furto e à fraude de energia elétrica.

A energia recuperada em toda a operação seria suficiente para abastecer cerca de 4.200 residências durante um mês.

Furto de energia é crime. Saiba como denunciar anonimamente

O furto de energia elétrica é considerado crime, previsto no Código Penal, com pena que varia de 1 a 4 anos de reclusão, além do pagamento do consumo desviado. A prática também impacta diretamente a qualidade do fornecimento de energia para a população, uma vez que a rede elétrica é dimensionada para atender apenas clientes regulares.

A população pode colaborar no combate a este crime, realizando denúncias anônimas pelo telefone 190 da Polícia Militar ou pelo 0800 647 0120 da Energisa.