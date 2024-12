Quem é o soldado da PM suspeito de jogar jovem rendido de ponte em SP

O policial militar que aparece em um vídeo arremessando um suspeito detido de cima de uma ponte em Cidade Ademar, na zona sul da capital paulista, é o soldado de primeira classe Luan Felipe Alves Pereira, de acordo com as primeiras informações coletadas pela investigação da Corregedoria da corporação. O PM foi um dos 13 afastados por envolvimento no caso.

Pereira prestou depoimento na tarde dessa terça-feira (3/12). Outros policiais militares devem ser ouvidos nos próximos dias. Os agentes usavam câmeras corporais no momento da ocorrência, o que deve ajudar a equipe de investigação a entender a dinâmica dos fatos.

Questionada pelo Metrópoles, a defesa de Luan Felipe Pereira disse estar ciente da acusação de que ele foi o responsável por atirar o suspeito da ponte na noite de domingo (1º/12), mas que, a pedido do próprio policial, não vai se manifestar.

O soldado, de 29 anos, é lotado no 24º Batalhão Metropolitano, de Diadema, na Grande São Paulo, assim como os demais agentes envolvidos na ocorrência. Pereira integra as Rondas com Motocicletas (Rocam), que faz patrulhamento de moto pelas ruas da região. Até pelo menos 2020, o soldado Pereira atuou no 22º Batalhão Metropolitano, na região de Interlagos, zona sul da capital. No período, respondeu a um processo disciplinar.

A ação teria ocorrido após uma perseguição de moto na região, onde ocorria um baile funk. Segundo registro policial, um homem foi baleado antes da abordagem que culminou com o jovem sendo jogado da ponte, mesmo após estar rendido. Segundo moradores que testemunharam a ação, ele saiu andando após a queda no córrego. Até a noite dessa terça, ele ainda não havia sido encontrado.

PMs omitiram informação

No registro interno da PM sobre a ocorrência, os policiais omitiram a informação de que um homem havia sido jogado de uma ponte.

Segundo o documento, obtido pelo Metrópoles, os policiais dizem apenas que perseguiram suspeitos em motos até chegarem em um baile funk, cujo fluxo teria se dispersado após o surgimento da equipe policial. No momento da confusão, um homem teria sido ferido com um tiro. A origem do disparo não foi especificada.