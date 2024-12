Raphinha marca, Barcelona derrota o Borussia Dortmund e retoma a vice-liderança da Champions League

Mais uma vez, quem deixou sua marca no jogo confronto acirrado foi Raphinha. O brasileiro, que vive a melhor temporada da carreira, fez o primeiro gol do seu time. Com ele, aumentou ainda mais os números impressionantes nesta primeira metade: tem 25 participações diretas e chegou a vice-liderança na artilharia da competição. Nas últimas quatro vezes em que esteve em campo, balançou as redes do adversário em quatro oportunidades.

Com 15 pontos de 18 disputados, o Barcelona se aproximou muito da classificação direta às oitavas de final do torneio. Se vencer a próxima partida, contra o Benfica-POR, fora de casa, pode garantir a vaga com duas rodadas de antecedência. Já os alemães, perderam a oportunidade de entrar no G-8. Uma vitória no duelo com o Bologna, da Itália, no estádio Renato Dall’ara, é crucial na luta para pular a repescagem do mata-mata.