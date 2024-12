A cena musical acreana ganhou um novo destaque com a chegada de Real Nattan, rapper que apresenta seu novo projeto na noite desta quinta-feira (26), no Paris Garden, às 20h, onde vai apresentar em acesso antecipado o seu novo álbum “Ilustre”.

Sobre o atual projeto ele conta que serão cinco músicas que contam um grande enredo ao longo das faixas do álbum, que misturam diferentes gêneros, estilos e batidas.

“São cinco músicas no total, estou gravando esse projeto desde março e o processo de cada uma delas foi bem divertido, pensar em cada estratégia, cada verso, cada duplo sentido, pra quem gosta de viver disso cada processo é importante e legal, a gente vai aprendendo com isso, a vivência em estúdio”, contou.

O jovem começou a divulgar seus trabalhos ainda em 2024, quando realizou o lançamento de sua primeira música, “Olhando pra mim”, que ganhou as graças do público acreano em 20 de janeiro deste ano, chegando ao primeiro lugar do Spotify Viral Acre.

“Desde então a música tem sido meu principal foco e investimento, mesmo que o Acre seja um local onde não tem oportunidades, vamos pra cima, até porque quem faz a oportunidade somos nós, que corremos atrás dos objetivos, fico feliz por ter pessoas do meu lado pra me apoiar”, disse o cantor.

Sobre sua ligação com a música, Nattan conta que é quase impossível lembrar qual o primeiro contato, já que a arte veio de berço para ele. “Eu sempre fui ligado a música, minha família inteira canta, meus brinquedos de criança eram instrumentos como, bateria, cavaquinho, microfone e por aí vai, sempre cantei louvores quando criança, e meus shows eram em cima da mesa da cozinha, a casa parava pra me ver”, revela ele.

As faixas serão apresentadas durante o evento de maneira exclusiva aos presentes, mas estarão disponíveis no dia cinco de janeiro nas plataformas digitais.