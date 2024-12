Raquel Brito faz lipo na papada e mostra resultado; veja antes e depois

A influenciadora Raquel Brito, 23, fez uma lipoaspiração na papada e compartilhou os resultados nas redes sociais, onde acumula mais de 300 mil seguidores. A ex-participante da Fazenda compartilhou que sonhava com o procedimento e contou que teve que se preparar por um ano, antes de operar.

No Instagram, ela mostrou o passo a passo do procedimento e escreveu: “Vocês não têm ideia da minha felicidade! Depois de quase 1 ano esperando e me preparando, finalmente realizei o procedimento que tanto sonhei, a lipo de papada, e só posso dizer que foi perfeito!”.

Por lá, ela ainda agradeceu a profissional responsável pela lipo e citou que se sentiu muito segura para realizar o procedimento. “É tão bom confiar em profissionais que realmente se importam e entregam um resultado que vai além do que eu imaginava!”, citou.

Nos comentários, diversos internautas parabenizaram Raquel, outros usuários da rede social, ainda pediram para ver o resultado final com mais detalhes, já que a influenciadora termina o vídeo, ainda com os curativos.

Confira o antes e depois de Raquel Brito após a lipo da papada