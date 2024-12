Rebeca Andrade é a personalidade mais buscada pelos brasileiros no Google em 2024

Em tempo de retrospectiva, a ginasta brasileira Rebeca Andrade se destaca entre as celebridades mais buscadas na ferramenta pelos brasileiros ao longo deste ano.

A ginasta que brilhou nas Olimpíadas de Paris, se tornando a maior medalhista brasileira de jogos olímpicos, com quatro medalhas nesta edição, somando um total de seis ao longo da carreira, aparece em primeiro lugar na lista ao lado de sua amiga e também oponente, Simone Biles.

A atleta norte-americana também está na lista das personalidades mais buscadas pela plataforma.

Em levantamento obtido pela ESPN dos dez esportistas que tiveram mais tendências de buscas, aparecem: Rebecca, Biles como destaques, seguidas pelo atacante holandes, Memphis Depay, que assinou com o Corinthians e se tornou um dos principais jogadores no segundo semestre no Brasil, motivo pelo qual aparece na lista com destaque.

O “pódio virtual” dos dez atletas principais nas buscas no Google em 2024, ficou assim:

1 – Rebeca Andrade (ginasta)

2 – Simone Biles (ginasta)

3 – Memphis Depay (atacante do Corinthians)

4 – Rayssa Leal (skatista)

5 – Cássio Ramos (goleiro do Cruzeiro)

6 – Yuri Lima (volante do Mirassol)

7 – Imane Khelif (boxeadora)

8 – Gabriel Medina (surfista)

9 – Carlos Miguel (goleiro do Nottingham Forest)

10 – Rodri (volante do Manchester City)

Vale ressaltar que a lista mostra as principais tendências de busca em 2024, com base em termos de pesquisa e aumento de interesse em relação a 2023.

No Universo da cultura pop, os brasileiros se interessaram muito por: “Divertida Mente 2” e “Ainda estou aqui” (que disputa uma vaga no Oscar); Madonna, “Bruninho” Mars, Caetano Veloso e Maria Bethânia como destaques nas buscas por “shows”; a música “Só Fé” de Grelo; o Podcast “Não inviabilize” de Deia Freitas; as mortes do apresentador Silvio Santos e do cantor Anderson Leonardo do grupo Molejo e Silvio Almeida, que aparece como nome relacionado à política nos mais buscados.

O levantamento apontou a paixão nacional pelo futebol, que impulsionou as buscas relacionadas à Copa América, Eurocopa e Copa do Brasil. O esporte esteve no centro das atenções, ao lado de eventos que marcaram o ano, como as eleições municipais e as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.