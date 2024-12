Record promove nova demissão em massa no Jornalismo; saiba quem são as vítimas

Há mais de duas semanas, a Record tem realizado um grande processo de demissão em seu departamento de Jornalismo. A lista de profissionais dispensados pela emissora de Edir Macedo não para de crescer, mas as últimas “vítimas” foram surpreendidas ainda mais. No dia da entrega de suas cestas de Natal, mais de sete profissionais foram informados que seus contratos com a empresa seriam encerrados. A coluna teve acesso aos nomes que foram cortados da lista de funcionários e te conta todos os detalhes a seguir.

No dia 27 de novembro, a Record iniciou a demissão em massa. O processo deixou os bastidores do local em um verdadeiro clima de desespero, principalmente pelas inúmeras pessoas desligadas instantaneamente. Quinze dias depois, os números de “vítimas” afetados pela mobilização não para de crescer.

Somente nesta quinta-feira (12), mais de sete profissionais foram cortados. Ao chegarem na emissora para receberem suas cestas de Natal, um presente dado anualmente pela Record como forma de agradecê-los pela dedicação, eles foram orientados sobre os próximos passos para o encerramento do contrato.

Cleisla Garcia, repórter especial do Jornal da Record, atuava na emissora desde 2005. Anteriormente, ela já havia trabalhado por 12 anos como repórter da Globo em Goiás. Já Kiko Ribeiro era editor especial do Jornal da Record. Antes, atuou como editor da Record em Brasília e acumulou passagens por filiadas da Bandeirantes e Globo. Rosana Simões também sofreu com o corte em massa e deixou o cargo de chefe de reportagem do Jornal da Record.

Luanna Barros era repórter investigativo e pauteira do núcleo de reportagens desde julho de 2020. Em 2019, foi contratada como pauteira do programa Balanço Geral. Anteriormente, ela atuou na Globo, como rádio-escuta, pauteira do Café com Jornal e pauteira, produtora e editora do Brasil Urgente. Mateus Munim, ex-chefe de produção do núcleo de reportagens, também foi afetado pela demissão em massa. Em 2008, foi contratado pela emissora de Edir Macedo como produtor e pauteiro da Câmera Record e, em 2013, assumiu a função de chefe de produção. Além disso, já atuou como rádio-escuta, pauteiro e produtor do Jornal da Band, editor do Brasil Urgente e repórter.

Lais Dapper atuava como editora do núcleo de reportagens. A profissão já trabalhou como produtora, editora e repórter na Band RS. Por fim, Aline Bertoli, também editora do núcleo de reportagens, foi desligada da emissora assim como os demais profissionais. Desde 2014, atuava como editora do Fala Brasil e, em 2020, recebeu uma efetivação.

Procurada, a Record não se manifestou sobre as novas demissões.