Rio Acre apresenta vazante de mais de 30 cm; expectativas é de mais chuvas, diz Defesa Civil

Conforme havia sido divulgado na última sexta-feira (21), a chuva só deveria cair no domingo e o Rio Acre não chegaria a marca de 8 metros. Então, mesmo tendo tido o seu nível elevado na sexta, o rio já começou a baixar de ontem pra esta segunda-feira (23), quando registrou 07,32m – 33 cm a menos do que o registrado no domingo (22).

Nos próximos dias, nesta semana natalina, o rio deve contar aumentar de volume, isso devido às chuvas que acontecem em suas cabeceiras e, em seguida, o decréscimo dessas água, pois é para o Rio Acre que essa água vai, o que pode levar novamente o nível.

No ano passado, nesta mesma data, o nível do rio marcava 6.98m, este ano o Rio Acre está em 7,32m, com previsão de subir mais.

Em relação às chuvas, no último trimestre do ano de 2023 choveu menos que 2024. No ano passado choveu, no último trimestre (outubro, novembro e dezembro), 520 milímetros. Neste ano, até agora choveu aproximadamente 690 mm, e a previsão é de mais chuvas.

Para o Natal, a previsão é de chuva. Essa chuva que começou nesde domingo, deve permanecer, podendo até ficar mais forte em alguns pontos. Previsão de chuvas para os dias 24 e 25.