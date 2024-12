Rio Iaco continua enchendo e ultrapassa os 11 metros em Sena Madureira

O nível das águas do rio Iaco, em Sena Madureira, apresentou mais uma elevação nas últimas 24 horas, conforme a Defesa Civil Municipal. O aumento foi na ordem de 45 centímetros.

Neste sábado (21) a régua amanheceu medindo 11,28 metros, mas, apesar da cheia significativa dos últimos, ainda está abaixo da cota de alerta que é de 14 metros. Nesse cenário, o Corpo de Bombeiros vem repassando algumas orientações aos ribeirinhos com o fito de evitar alagamentos de embarcações.

Dentre as medidas de segurança elencadas pelo tenente C. Queiroz estão: fazer o uso do colete salva-vidas, principalmente para aqueles que não sabem nadar (crianças e idosos); não superlotar as embarcações; ao Navegar, não utilize roupas pesadas (calças jeans, botas) porque isso dificulta de você nadar; não fazer o uso de bebida alcóolica; fazer a amarração dos seus motores na embarcação.

Por enquanto, ainda não há famílias desabrigadas.

O nível atual do rio Iaco contrasta com o que foi verificado em meses anteriores. Em outubro, por exemplo, o nível chegou a 28 centímetros, considerado o menor da história.