Risco de contaminação prejudica buscas por desaparecidos na queda de ponte entre TO e MA

Subiu para quatro o número de mortos na queda de ponte entre Tocantins e Maranhão. A contagem foi atualizada no início da tarde desta terça-feira (24), pelo Corpo de Bombeiros do Maranhão, que atua nas buscas na região.

Além disso, outras 13 pessoas continuam desaparecidas e as buscas foram impactadas devido à suspeita de contaminação da água. “Estamos coletando amostras de água para análises, com o objetivo de verificar se os materiais tóxicos ainda estão presentes ou já se dissiparam”, explicou o coronel Magnum Coelho da Defesa Civil.

Conforme a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, com a queda da ponte entre Tocantins e Maranhão, três caminhões que transportavam 76 toneladas de ácido sulfúrico e 22 mil litros de defensivos agrícolas caíram no rio.

Conforme o portal R7, cerca de oito veículos passavam pela estrutura no momento do desabamento e dez automóveis, entre carros, motos e caminhões, foram afetados. A ponte, que tinha 533 metros, conectava as cidades de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), passando por cima do Rio Tocantins.

Na manhã de segunda-feira (23), o ministro dos Transportes do Maranhão, Renan Filho, decretou estado de emergência e anunciou um investimento superior a R$ 100 milhões para a reconstrução imediata da ponte. Ele também confirmou a abertura de uma sindicância para investigar as causas e responsabilidades pelo desabamento.

Confira como ficou a estrutura após a queda de ponte entre Tocantins e Maranhão