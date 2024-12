Roberta Miranda diz que escondeu sexualidade após promessa para a mãe

A cantora Roberta Miranda revelou que escondeu a própria sexualidadeapós fazer uma promessa para a mãe, há mais de 40 anos. Em sua autobiografia Um Lugar Todinho Meu, lançada na sexta-feira (20/12), a artista deu detalhes do que a motivou guardar esse segredo.

A rejeição da mãe teria sido a causa para Roberta fazer uma promessa para ela, no leito de morte, de que manteria a sexualidade em segredo. “Ficou marcada com muita força em mim. Naquela época, tudo era muito escondido, carreiras eram destruídas por conta de escândalos sexuais”, revelou. Além disso, ela contou que via como a sexualidade gerava vergonha nas famílias católicas e na sociedade em geral.

A artista contou que precisou trabalhar muito a ideia de revelar a sexualidade e entender que isso não seria uma traição contra a mãe. “Sofri muito e precisei de anos e anos de análise e apoio de pessoas próximas para entender que podia, sim, falar disso sem trair a promessa feita a minha mãe”.

Pansexual, Roberta sentiu que se queria contar a verdade na autobiografia, ela não podia esconder uma parte importante de quem é. “Tenho certeza de que minha mãe, lá de cima, está abençoando minha decisão de dividir antigos segredos com os fãs, que tanto me apoiam, e merecem me conhecer por inteiro”, disse ainda.