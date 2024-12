Roberta Miranda se derrete por garçons em festa de Virginia Fonseca e ganha beijo: ‘Merecem o meu carinho’

Roberta Miranda fez uma “festa particular” junto à equipe de garçons do megaevento realizado por Virginia Fonseca, na noite da última quarta-feira (18), em celebração aos 50 milhões de seguidores conquistados nas redes sociais. Amicíssima de Leonardo — pai de Zé Felipe, que é marido de Virginia —, a cantora sertaneja exaltou, a todo momento, o trabalho das dezenas de profissionais a postos no local em São Paulo, que contou com shows de nomes como Maiara & Maraisa, Pedro Sampaio e do Grupo Menos É Mais. Lá pelas tantas, ela reuniu os atendentes para fotos e vídeos, puxou alguns para dançar e cantar e… pediu um beijo para um deles. E não é que o beijo rolou?