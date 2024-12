Rosto de São Nicolau é reconstruído em 3D; ele parece o Papai Noel!

Uma equipe de cientistas forenses conseguiu reconstruir o rosto de São Nicolau em 3D e, pasmem, ele tem traços muito semelhantes À figura do Papai Noel!

O santo, que inspirou o Bom Velhinho, possui bochechas rosadas, uma barba volumosa e um semblante muito acolhedor. Te lembra alguém? São Nicolau de Mira viveu na Ásia Menor (atual Turquia) entre os séculos III e IV.

A reconstrução utilizou técnicas avançadas de análise forense e tomografia computadorizada. Além disso, o especialista combinou dados anatômicos e históricos. O resultado impressionou e bate com as descrições feitas do Santo em poemas e ilustrações do século XIX.