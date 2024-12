A série também fez história no Emmy Awards, ao se tornar a primeira produção não falada em inglês a ser indicada ao prêmio de Melhor Drama, em 2022.

Veja cinco coisas que você precisa saber antes da estreia:

Quando estreia a 2ª temporada de “Round 6”?

Os novos episódios da série chegam à Netflix em 26 de dezembro de 2024. Para finalizar a história, o streaming ainda anunciou que a série ganhará sua parte final em 2025.

Qual é a sinopse da 2ª temporada?

“Três anos após vencer o Jogo da Lula, o Jogador 456 segue firme em seu propósito de descobrir quem está por trás da competição para colocar um fim no cruel esquema. Financiando sua investigação particular com a fortuna que conquistou na primeira temporada, Gi-hun (Lee Jung-jae) começa pelos lugares mais óbvios, procurando o homem de terno que lhe propôs um jogo na plataforma do metrô”, diz a sinopse oficial.

“À medida que começa a obter resultados em suas buscas, Gi-hun percebe que sua luta contra a organização será mais mortal do que imaginava: para acabar com o jogo, ele precisará voltar a participar dele.”

Quem está no elenco de Round 6?

Para a segunda temporada, os atores Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo também voltam à série. Já Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri e Won Ji-an estreiam no elenco.

Reality show de Round 6 da Netflix O sucesso da série levou à criação de um reality show derivado, “Round 6: O Desafio“, que teve a participação do brasileiro Phill Cain, finalista da competição. “Round 6” será encerrada na terceira temporada, que tem previsão de lançamento para 2025. O que aconteceu na primeira temporada? A primeira temporada de “Round 6” conquistou o mundo ao seguir um grupo de pessoas em busca desesperada de dinheiro que entra em uma série de jogos infantis com resultados mortais.

Assista ao novo teaser da segunda temporada de “Round 6”: