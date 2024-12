“Round 6”: o que você precisa lembrar da 1ª temporada da série da Netflix?

“Round 6” finalmente está de volta com novos episódios. Nesta quinta-feira (25), a Netflix estreia a segunda temporada da série, três anos após o lançamento da primeira temporada.

Desde então, a produção se tornou um fenômeno global na plataforma, fez história no Emmy, gerou derivados e conquistou o mundo com seus jogos mortais. Veja 5 coisas que você precisa saber antes da estreia da 2ª temporada.

No entanto, devido à longa espera, é possível que você não se lembre de todos os detalhes importantes da primeira temporada. Pensando nisso, a CNN compilou o que você precisa revisar antes de começar a assistir à segunda temporada da série da Netflix.

Atenção: a publicação contém spoilers da primeira temporada de “Round 6”!

O que é o Round 6?

O Round 6 é uma competição que reúne centenas de participantes, entre eles Seong Gi-hun (interpretado por Lee Jung-jae) para disputar uma série de jogos simples, típicos da infância, com a chance de ganhar um prêmio de 45,6 bilhões de won (aproximadamente R$ 206,1 milhões, pela cotação atual).

O aspecto mais drástico da competição é que os jogadores que vencem avançam para a próxima fase, enquanto os que perdem são mortos. Vale lembrar que todos os participantes foram recrutados.

Os jogos de Round 6 acontecem em uma espécie de complexo localizado em uma ilha deserta, onde há uma operação que envolve trabalhadores e os próprios os participantes. A principal diferença entre eles é que os trabalhadores usam macacões rosas e máscaras que ocultam sua identidade.

Quem é o protagonista de Round 6?

A história de Round 6 gira principalmente em torno de Seong Gi-hun, também conhecido como Jogador 456. Na primeira temporada, Gi-hun é apresentado como um pai amável, porém negligente, que se vê obrigado a pedir dinheiro emprestado à sua mãe idosa para comemorar o aniversário de sua filha.

Gi-hun, apesar do vício em jogos de azar e das dívidas, tenta cuidar de sua mãe, filha e amigos, mas falha frequentemente. Mas quando o Recrutador o convida para um jogo com prêmio de bilhões de won, ele vê isso como uma oportunidade de recomeçar sua vida.

Quem comanda os jogos de Round 6?

O “reality show” foi idealizado por um grupo de amigos extremamente poderosos e entediados, entre eles Oh Il-nam (interpretado por Oh Yeong-su), o participante 001, um homem idoso que se passa por um dos competidores ao lado de Gi-hun e dos outros na primeira temporada.

Gi-hun faz amizade com Il-nam e fica triste quando ele é eliminado. Depois, descobre que Il-nam não morreu no jogo, pois é ele quem controla tudo. No entanto, Il-nam morre no final da temporada devido a um tumor cerebral.

Como termina a primeira temporada de Round 6?

Após vencer o Round 6, Gi-hun retorna para casa e encontra sua mãe morta. Um ano depois, ele se encontra com Il-nam, que está à beira da morte e revela ser o responsável pelo controle do jogo.

Motivado pela experiência, Gi-hun cumpre as promessas que fez a dois de seus companheiros de jogo: leva o irmão de Sae-byeok (Jung Ho-yeon) para a casa da mãe de Sang-woo (Park Hae-soo) e deixa metade de seu prêmio para ambos. Ele então planeja visitar sua filha em Los Angeles, mas ao avistar o Recrutador em uma estação de metrô, consegue pegar seu cartão de recrutamento.

No aeroporto, Gi-hun muda de ideia, retorna a Seul e faz uma ligação para o número no cartão, desafiando os responsáveis pelo jogo. Esse momento encerra o episódio da série, deixando um gancho para a nova temporada.

