Saiba quais são os apelidos de todas as capitais brasileiras

O Brasil tem 26 estados em cinco regiões, além do Distrito Federal, que abriga a capital do país, Brasília. As capitais são cidades que concentram maior atenção.

Elas atraem um maior foco por serem as sedes administrativas, centros do poder regional. Mas sabia que todas têm apelidos carinhosos?

Veja como as capitais brasileiras são conhecidas.

Manaus (Capital do Amazonas ) – Apelido: Porto de Lenha. População: 2,2 milhões de habitantes.

Porto Velho (Capital de Rondônia) – Apelido: Pérola do Madeira. População: 539 mil.

Rio Branco (Capital do Acre) – Apelido: Capital da Natureza. População: 413 mil.

Boa Vista (Capital de Roraima) – Apelido: BV. População: 419 mil.

Macapá (Capital do Amapá) – Apelido: Macapaba. População: 512 mil.

Belém (Capital do Pará) – Apelido: Cidade das Mangueiras. População: 1,5 milhão.

Teresina (Capital do Piauí) – Apelido: Terehell. População: 868 mil.

São Luís (Capital do Maranhão) – Apelido: Ilha do Amor. População: 1,1 milhão.

Fortaleza (Capital do Ceará) – Apelido: Fortal. População: 2,6 milhões.

Natal (Capital do Rio Grande do Norte) – Apelido: Noiva do Sol. População: 890 mil.

João Pessoa (Capital da Paraíba) – Apelido: Jampa. População: 817 mil.

Recife (Capital de Pernambuco) – Apelido: Veneza Brasileira. População: 1,6 milhão.

Maceió (Capital de Alagoas) – Apelido: Caribe Brasileiro. População: 1 milhão.

Aracaju (Capital do Sergipe) – Apelido: Aju. População: 664 mil.

Salvador (Capital da Bahia) – Apelido: Capital da Alegria. População: 2,8 milhões.

Palmas (Capital do Tocantins) – Apelido: Caçula das Capitais. População: 306 mil.

Goiânia (Capital de Goiás) – Apelido: Capital do Cerrado. População: 1,5 milhão.

Brasília (Capital do Brasil) – Apelido: BSB. População: 3 milhões.

Cuiabá (Capital de Mato Grosso) – Apelido: Cuiabrasa. População: 618 mil.

Campo Grande (Capital de Mato Grosso do Sul) – Apelido: Cidade Morena. População: 906 mil.

Belo Horizonte (Capital de Minas Gerais) – Apelido: Beagá. População: 2,5 milhões.

São Paulo (Capital de São Paulo) – Apelido: Terra da Garoa. População: 12,3 milhões.

Rio de Janeiro (Capital do Rio de Janeiro) – Apelido: Cidade Maravilhosa. População: 6,7 milhões.

Vitória (Capital do Espírito Santo) – Apelido: Ilha do Mel. População: 366 mil.

Curitiba (Capital do Paraná) – Apelido: Capital das Araucárias. População: 1,9 milhão.

Porto Alegre (Capital do Rio Grande do Sul) – Apelido: Poa. População: 1,5 milhão.

Florianópolis (Capital de Santa Catarina) – Apelido: Ilha da Magia. População: 509 mil.

Rio Branco também é conhecida como Cidade Verde, além de Capital da Natureza. Isso se deve à grande extensão de sua área não urbana (9200 km²), contra somente 44 km² de urbana. Localizada a 150m acima do nível do mar, o relevo é formado por planícies, com pequenos aclives. O rio Acre atravessa a cidade.