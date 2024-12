Santos quer Zé Rafael, Fluminense busca Tiquinho Soares e Corinthians evita leilão

Com contrato com o Porto até o meio da próxima temporada, o Corinthians topava negociar com o jogador desde que ele ficasse livre no mercado. Porém, Wendell avançou nas negociações com o São Paulo, que topa envolver jogadores ou colocar dinheiro para antecipar o fim do vínculo do atleta com o Porto.

Palmeiras próximo de Facundo Torres

O Palmeiras está ajustando os últimos detalhes burocráticos com Orlando City e Facundo Torres para assinar o contrato e confirmar sua primeira contratação para 2025. Isto deve ocorrer nas próximas horas.