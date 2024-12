São Francisco inicia preparação para o Estadual com 13 atletas

O elenco do São Francisco iniciou na tarde desta segunda, 23, no Carlos Simão, a preparação para a disputa do Campeonato Estadual. O técnico Geovani Silva pretende trabalhar com um grupo formado por 22 jogadores, mas no primeiro treinamento somente 13 participaram da movimentação.

“Quero ter o grupo completo até sexta (27). Realizamos boas contratações, mas é preciso trabalhar forte para podermos conquistar o nosso objetivo”, comentou o técnico Geovani Silva.

Dois períodos

O auxiliar técnico e preparador físico, Wemerson Rambinho, vai comandar treinamentos em dois períodos nesta terça, 24.

“Precisamos aproveitar ao máximo o período de preparação. Teremos pouco tempo até a estreia”, afirmou Wemerson Rambinho.

Ryan deve acertar

O volante Ryan, ex-Humaitá, deve ser mais um reforço do São Francisco. O atleta esteve no Carlos Simão para acertar a base salarial e pode ser integrado ao elenco nesta terça.