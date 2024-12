Com o título, o São Paulo tornou-se o maior vencedor do certame, à frente do Atlético-MG e do próprio Palmeiras, que têm duas taças cada. Cruzeiro, Coritiba, Inter, Santos, Vasco e Vitória conquistaram o troféu em uma oportunidade.

A taça veio após o time da casa estar perdendo por dois gols de diferença. O Palmeiras marcou com Thalys de Luighi. No fim da primeira etapa, Ryan Francisco descontou e manteve os mandantes vivos no jogo. Na etapa final, com o apoio de 15 mil torcedores, o São Paulo foi para cima em busca da virada. E logo aos sete e 12 minutos do segundo tempo, o Tricolor virou a partida, em mais um gol de Ryan Francisco e Ferreira decretando o título. O Palmeiras ainda tentou o empate, mas o São Paulo se segurou e manteve a taça no MorumBis.