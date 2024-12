Se estivesse vivo, Chico Mendes completaria 80 anos neste domingo

Neste domingo, 15 de dezembro, o sindicalista Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes, morto a tiros em Xapuri, interior do Acre, em 22 de dezembro de 1988, estaria, se vivo estivesse, completando 80 anos. Ele foi assassinado uma semana depois de completar 38 anos de idade.

Sua trajetória é marcada pela defesa dos direitos dos seringueiros, trabalhadores rurais que dependem da extração do látex para sua subsistência, e pela preservação da floresta amazônica. Chico Mendes foi testemunha de resistência contra a degradação ambiental, a exploração econômica predatória e a violência dos grandes interesses agropecuários.

A principal ferramenta de mobilização de Chico Mendes foi o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri, que ele ajudou a fundar e a fortalecer. Ele entendia que a luta pelos direitos dos seringueiros não poderia ser dissociada da luta pela preservação da floresta. A partir dessa perspectiva, Chico Mendes começou a articular o movimento sindical com a defesa ambiental, criando uma união entre as duas causas, muitas vezes vistas como antagônicas.

Chico Mendes propôs a criação de reservas extrativistas (Resex), áreas protegidas onde os seringueiros e outras populações tradicionais pudessem continuar suas atividades sem ameaçar o meio ambiente. A Resex seria uma alternativa ao modelo de desenvolvimento imposto pelos grandes proprietários de terra e empresas do setor agropecuário, que viam a Amazônia como uma terra a ser explorada sem qualquer compromisso com a preservação dos recursos naturais.

Comitê Chico Mendes

No dia em que o aniversário de nascimento do ambientalista é celebrado, o Comitê Chico Mendes, entidade criada logo após seu assassinato, abre a Semana Chico Mendes. Será uma semana de atividades nos municípios do Vale do Alto Acre, Xapuri, Assis Brasil, Epitaciolândia e Rio Branco, onde a atuação do sindicalista era mais frequente.

Desde sua fundação, em 22 de dezembro de 1988, o Comitê Chico Mendes se dedica a manter viva a memória e o legado de seu fundador, trabalhando pela justiça social e ambiental na região amazônica.

Com o tema “Chico 80 Anos: A Luta Continua”, a programação inclui rodas de conversa, manifestações culturais, exposições e exibições de filmes.

As atividades abordarão temas como preservação ambiental, mudanças climáticas e a importância da união em defesa da floresta.

Este evento revive os famosos “empates”, táticas pacíficas usadas por Mendes e outros seringueiros para proteger áreas de floresta ameaçadas pelo desmatamento, e convida o público a refletir e se engajar na luta que ele iniciou.