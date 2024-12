Sebrae no Acre recebe homenagem em celebração de 10 anos do MPAC na Comunidade

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) homenageou o Sebrae no Acre em cerimônia de celebração dos 10 anos do programa MP na Comunidade. A cerimônia foi realizada na tarde dessa sexta-feira (13) na sede da instituição.

O Diretor-Superintendente, em exercício, do Sebrae no Acre, Vandré Prado, agradeceu a parceria entre as instituições ao longo dos anos.

“É com grande satisfação que o Sebrae participa deste momento especial de celebração. Acreditamos que o empreendedorismo é um caminho poderoso para transformar realidades, fortalecer economias locais e oferecer novas oportunidades às pessoas. Contudo, sabemos que o sucesso dessa missão depende de uma colaboração efetiva entre diferentes setores da sociedade. É por isso que essa parceria com o Ministério Público é tão significativa. Juntos, alcançamos a sociedade, levando não apenas informações e capacitações, mas também a esperança de um futuro melhor”, destacou.

O programa MP na Comunidade tem o objetivo de levar serviços do Ministério Público às comunidades em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa é uma importante ferramenta para aproximar a instituição dos cidadãos que enfrentam dificuldades para acessar serviços públicos essenciais, além de diversos serviços do MPAC como Ouvidoria, Centro de Atendimento à Vítima (CAV), Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera).

Em diversas ocasiões, outras instituições públicas e privadas são convidadas a participar disponibilização diversos atendimentos como atendimentos de saúde, emissão de documentos, orientação jurídica e capacitações, que impactaram positivamente a vida de milhares de pessoas em todo o Estado.

De acordo com o procurador-geral de Justiça do MPAC, Danilo Lovisaro do Nascimento, a iniciativa do MP na comunidade é a proximidade. “Cada edição, ao adentrar em bairros, vilas e áreas rurais, carrega consigo o compromisso de ouvir, acolher e atender as necessidades da população. Ao longo desses dez anos foram realizadas várias edições, somando-se mais de 65 mil atendimentos. Nesta gestão, contamos com mais de 66 edições e o programa se transformou e ganhou um novo formato, com foco na resolutividade. Fortalecemos a atuação da área vinda, direcionando nossos esforços para temas específicos e problemas identificados nas localidades atendidas.”, concluiu.