Selena Gomez e Benny Blanco estão noivos: ‘Forever Begins Now’

Parabéns a Selena Gomez e Benny Blanco !

A cantora e atriz, de 32 anos, anunciou que ela e o produtor, de 36, estão noivos!

Ela compartilhou a notícia por meio de um carrossel no Instagram na quarta-feira, 11 de dezembro, incluindo uma foto de perto de seu anel de noivado e uma foto dela e Blanco comemorando o noivado com risadas e um abraço.

“o para sempre começa agora…”, ela legenda o post.

Blanco está pronto para oficializar sua união, pois comentou: “Ei, espera… essa é minha esposa”.

A futura noiva também postou com orgulho uma selfie no espelho, exibindo ainda mais seu novo anel em seus Stories do Instagram.

Durante uma aparição em maio no The Howard Stern Show, Blanco disse a Stern que ele conseguia se casar no futuro com a atriz de Only Murders In The Building .

“Quando olho para ela… sempre penso: não conheço um mundo melhor do que este”, disse ele na época.

Gomez e Blanco se conheciam há anos, tendo colaborado no single de 2019 “I Can’t Get Enough” com Tainy e J Balvin antes de começarem a namorar em junho de 2023 .

Em agosto de 2023, Gomez lançou o single produzido por Blanco “Single Soon”. Em dezembro de 2023, ela confirmou o relacionamento quando curtiu as postagens de contas de fãs no Instagram do casal, até mesmo comentando, “Ele é meu tudo absoluto no meu coração”, em uma delas. Eles fizeram sua estreia no tapete vermelho no Emmy de 2024 em janeiro.

No mês seguinte, Gomez falou com Zane Lowe , da Apple Music, sobre o relacionamento deles.

“Sem entrar em muitos detalhes, acho que é muito importante conhecer alguém que te respeite”, ela disse. “E acho que é muito legal também contar com alguém que entende o mundo em que vivo. Mas eu diria que, no geral, é o mais seguro que me sinto e tem sido muito adorável e eu só cresci com isso, então é incrível.”

Em uma entrevista à TIME em maio, a fundadora da Rare Beauty, 31, falou sobre seu relacionamento com o produtor musical , 36, observando que, se os dois não tivessem se conhecido, seus planos futuros incluíam adotar um bebê alguns anos depois.

“Fiquei sozinha por cinco anos e realmente me acostumei com isso. Muitas pessoas têm medo de ficar sozinhas e eu provavelmente me torturei na minha cabeça por uns dois anos sozinha, e então eu meio que aceitei”, Gomez disse à publicação em maio.

“Então eu criei meu plano: adotar aos 35 anos, se não tivesse conhecido ninguém”, ela continuou, referindo-se ao seu relacionamento com Blanco. “Simplesmente acontece quando você menos espera.”

Não perca uma história — inscreva-se no boletim informativo diário gratuito da PEOPLE para se manter atualizado sobre o melhor que a PEOPLE tem a oferecer, desde notícias sobre celebridades até histórias interessantes de interesse humano.

Em março, Gomez compartilhou uma doce homenagem de aniversário para Blanco no Instagram.

“Feliz aniversário, baby! Sua resistência emocional, disposição positiva, talento inacreditável (que me deixa de queixo caído), humor inegável e coração amoroso e gentil me matam completamente. Eu te amo @itsbennyblanco “, ela legendou um carrossel de imagens do casal.

Em uma entrevista em maio para a revista WSJ , Blanco revelou que levou algum tempo para perceber que tinha sentimentos por Gomez.

“Eu fui o último a saber”, Blanco disse ao canal. “É uma loucura como seu parceiro pode estar sentado ali o tempo todo, bem na frente dos seus olhos, e você nem percebe, e então você tem aquele momento Clueless em que você fica tipo, ‘Espera, eu estou apaixonado.'”

Em julho, Gomez fez outra menção especial a Blanco no Instagram, compartilhando várias fotos do casal abraçados e relaxando em cadeiras ao sol.

“Obrigada por compartilhar sua vida comigo hoje e todos os dias 🙂”, Gomez legendou a publicação.