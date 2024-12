Servidores terão pelo menos 25 dias de folga no calendário oficial do governo de 2025; veja

Publicado pelo Diário Oficial do Estado (DOE) na última sexta-feira 20, o governador Gladson Cameli tornou público o calendário oficial com os feriados e pontos facultativos para o ano de 2025. O documento regula o funcionamento dos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual, com exceção dos serviços considerados essenciais.

Em 2025, o Acre terá, portanto, seis “feriadões” prolongados, que ocorrem em janeiro, março (mês do carnaval), abril, setembro e novembro . Mesmo assim, em tais períodos, de acordo com a publicação, serviços essenciais, como saúde e segurança pública, não serão interrompidos. Esses setores vão manter suas atividades normalmente durante os feriados e pontos facultativos.

VEJA MAIS: Governo divulga calendário completo de feriados e pontos facultativos em 2025; confira

Este ano, dois feriados caem na sexta-feira: Sexta-feira da Paixão (18 de abril) e Dia da Amazônia (5 de setembro). Três feriados serão na segunda-feira: Dia do católico (20 de janeiro), Tiradentes (21 de abril) e Tratado de Petrópolis (17 de novembro). No Carnaval, o governo decidiu pelo ponto facultativo nos dias 3 (segunda), 4 (terça) e 5 (Quarta-feira de Cinza) de março.

O decreto que estabelece as datas de feriados e pontos facultativos entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025, foi assinado pelo governador Gladson Cameli e ressalta que os “feriados municipais regulamentados também serão considerados para os servidores públicos do Estado”.

O documento ainda informa que os secretários de Estado e outras autoridades da administração pública têm autorização para convocar servidores em pontos facultativos, quando necessário, sem a obrigatoriedade de compensação de horas para os que atenderem à convocação.

O regulamento também prevê que, em caso de feriados municipais estabelecidos por leis locais, os servidores estaduais que atuam nas respectivas localidades terão direito à folga. O decreto entra em vigor na data de sua publicação, passando a regulamentar o calendário de atividades do Executivo estadual para o próximo ano.

Abaixo a lista dos feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos:

Janeiro

1º (quarta-feira): Ano Novo (feriado nacional)

20 (segunda-feira): Dia do Católico (feriado estadual)

23 (quinta-feira): Dia do Evangélico (feriado estadual)

Fevereiro

Sem feriado ou ponto facultativo

Março

3 (segunda-feira): Carnaval (ponto facultativo)

4 (terça-feira): Carnaval (ponto facultativo)

5 (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo)

8 (sábado): Dia Internacional da Mulher (feriado estadual)

28 (quinta-feira): Quinta-feira Santa (ponto facultativo)

Abril

17 (quinta-feira): Quinta-feira Santa (ponto facultativo)

18 (sexta-feira): Sexta-feira da Paixão (feriado nacional)

21 (segunda-feira): Tiradentes (feriado nacional)

Maio

1º (quarta-feira) – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)

Junho

15 (domingo): Aniversário do Estado do Acre (feriado estadual)

19 (quinta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo

Julho

Sem feriado ou ponto facultativo

Agosto

6 (quarta-feira): Início da Revolução Acreana (ponto facultativo)

Setembro

5 (sexta-feira): Dia da Amazônia (feriado estadual)

7 (domingo): Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 (domingo): Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

28 (terça-feira): Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

Novembro

2 (domingo): Finados (feriado nacional)

15 (sábado): Proclamação da República (feriado nacional)

17 (segunda-feira): Tratado de Petrópolis (feriado estadual)

20 (quinta-feira): Dia da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro

24 (quarta-feira): Véspera de Natal (ponto facultativo)

25 (quinta-feira): Natal (feriado nacional)

31 (quarta-feira): Véspera de Ano Novo (ponto facultativo)