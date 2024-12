Southampton x Liverpool: palpites, onde assistir, horário e escalações

Southampton e Liverpool se enfrentam em partida válida pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa 2024/25. O duelo acontecerá nesta quarta (18/12), às 17:00 (horário de Brasília), em Southampton, no St. Mary”s Stadium.

A equipe do Southampton vive uma péssima fase, e precisa de um milagre para se classificar, enquanto o time do Liverpool é amplo favorito no duelo.

Confira nosso palpite para o jogo de hoje (18/12), saiba onde assistir o jogo e veja as prováveis escalações para o confronto decisivo entre Southampton e Liverpool.

Análise de confrontos de Southampton x Liverpool Já foram disputados 120 confrontos entre as duas equipes, com: 31 vitórias do Southampton

26 empates

63 vitórias do Liverpool O último confronto aconteceu recentemente pela Premier League, com vitória do Liverpool por 3×2 fora de casa. Além disso, os dois times se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra na temporada passada, com vitória do Liverpool por 3×0 em casa. O time do Liverpool soma 7 duelos de invencibilidade, com 6 vitórias e um empate. Pela Copa da Liga Inglesa, o Southampton se classificou em 3 oportunidades, enquanto o Liverpool avançou em 4 vezes.

Campanhas de Southampton e Liverpool na Copa da Liga Inglesa A equipe do Southampton eliminou o Cardiff na 2ª fase, com vitória por 5×3 fora de casa. Na 3ª fase, bateu o Everton fora de casa, após empate por 1×1 no tempo normal, e vitória nos pênaltis. Nas oitavas de final, venceu o Stoke City por 3×2 em casa. O time do Liverpool goleou o West Ham por 5×1 em casa na 3ª fase. Nas oitavas de final, venceu o Brighton por 3×2 fora de casa. Na última edição da Copa da Liga Inglesa, o Southampton foi eliminado pelo Gillingham na 1ª fase, com derrota por 3×1 fora de casa. Já o Liverpool foi Campeão de forma heroica, após vencer o Chelsea por 1×0 na final, com gol nos minutos finais do 2ª tempo da prorrogação.