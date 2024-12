Sula Ximenes, ao lado de Gladson, recebe moção de aplausos da Câmara Municipal de Plácido de Castro

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, recebeu uma Moção de Aplausos da Câmara Municipal de Plácido de Castro durante evento de inauguração da nova entrada da cidade, realizado nesta sexta-feira, 27, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido em prol do município.

Ao receber a homenagem, Sula Ximenes agradeceu:

“Gostaria de dedicar este reconhecimento ao governador Gladson Cameli, que me confiou a missão de presidir o Deracre, e a todos os trabalhadores do departamento, que com empenho e dedicação têm sido fundamentais para o progresso e a melhoria da qualidade de vida no Acre”, afirmou a presidente do Deracre.

A entrega da honraria foi realizada pelo presidente da Câmara, José Nunes de Carvalho, por meio de indicação da vereadora Socorro Formiga, destacando os investimentos do governo do Acre, por meio do Deracre, em infraestrutura, como melhorias nas estradas e ramais, que têm beneficiado a população local.