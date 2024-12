Suposto filho de Gugu usa frase enigmática após exame de DNA negativo

Ricardo Rocha, suposto filho de Gugu Liberato, usou as redes sociais para desabafar após receber o exame de DNA negativo para parentesco com o ex-apresentador. No Instagram, o empresário deu a entender que o caso ainda não terminou.

Em 2023, Ricardo entrou com um pedido de reconhecimento de paternidade na justiça e passou por um exame de DNA para tentar comprovar que seria filho do apresentador, mas o resultado foi negativo. Agora, ele contesta.

“Acalma o coração que nem tudo que vemos é o que parece o que vemos.”

A mensagem veio após o exame de DNA comprovar que Ricardo Rocha não possui parentesco com Gugu.

Os materiais genéticos utilizados no DNA foram dos irmãos do artista, Amandio e Aparecida Liberato e também da mãe do apresentador, Maria do Céu. Com a análise do material feita, concluiu-se que o Gugu Liberato não é pai biológico de Ricardo Rocha.