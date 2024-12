Suspeito de estupro é capturado em operação conjunta no interior do Acre

Uma operação integrada entre as Polícias Civil e Militar culminou na prisão de um jovem acusado de estupro. O suspeito, detido anteriormente em 2023 durante o Festival do Milho, em Porto Walter, quando ainda era menor de idade, voltou a cometer o mesmo crime na cidade de Mâncio Lima, agora com 18 anos.

O mandado de prisão foi cumprido nesta quinta-feira, 12, enquanto o indivíduo permanecia foragido em Porto Walter. Após a captura, ele foi transferido para Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os trâmites legais.

O delegado José Obetânio destacou a eficácia do trabalho conjunto entre as instituições de segurança.

“A ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar demonstra o compromisso das nossas instituições em garantir a segurança da população. O cumprimento desse mandado de prisão é uma resposta firme contra crimes dessa natureza. Continuaremos trabalhando para que a justiça seja feita e para proteger os cidadãos”, afirmou.

As forças de segurança reiteraram a importância de medidas preventivas e do apoio às vítimas, reforçando a luta contra crimes de violência sexual.