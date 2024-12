Susto! Árvore cai e destrói veículo durante vendaval em balneário no interior do Acre

Uma chuva com fortes ventos atingiu a cidade de Cruzeiro do Sul na tarde do último domingo (29), deixando rastros de destruição em alguns pontos.

Com o forte vendaval, que atingiu, em especial, o bairro Canela Fina, onde há área de mata e balneários, várias árvores foram derrubadas, entre elas, um buritizeiro, que caiu sob um veículo.

O incidente causou grande prejuízo no automóvel, entretanto, por sorte, não havia ninguém no carro durante o acontecido, ocasionando apenas danos materiais.

No local estavam algumas famílias aproveitando o domingo, em um balneário. Ninguém se feriu.