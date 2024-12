Tio é preso após estuprar e dar pílulas do dia seguinte para sobrinha

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Valparaíso (GO), prendeu preventivamente um homem, de 26 anos, nesta sexta-feira (27/12). Ele é acusado de estupro de vulnerável contra a própria sobrinha. Os abusos teriam ocorrido por, no mínimo, oito anos.

As investigações apontam que o suspeito começou os ataques quando a vítima tinha 8 anos e ele, 18. Recentemente, a vítima denunciou os abusos, revelando que o agressor lhe dava pílulas do dia seguinte desde os 13 anos de idade.

O acusado morava com a família da vítima e aproveitava a ausência do pai da menina, que confiava os cuidados da filha ao irmão. A vítima comunicou os abusos à tia paterna e ao pai por meio de um grupo de WhatsApp, apresentando prints de conversas com o agressor. Ele também monitorava as interações da vítima no Instagram para evitar que ela se relacionasse com outras pessoas.

Os responsáveis pela garota acionaram a PCGO, que solicitou a prisão preventiva do investigado.

Veja: