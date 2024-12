Trailer 2 de GTA 6? Fãs descobrem versão melhorada do anúncio do jogo

Com isso, é possível observar com maior clareza modelos dos personagens, texturas de objetos e informações em cenários de fundo. Não se trata de um “Trailer 2” de GTA 6, e sim uma versão melhorada do original. Vale lembrar que o título da Rockstar Games, eleito o mais aguardado do ano pelo The Game Awards 2024, está previsto para o último trimestre de 2025 e deve chegar para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S.

Enquanto o YouTube utiliza uma taxa de bits de cerca de 10 mil kbps, a versão do BiliBili oferece impressionantes 17 mil kbps. Quanto maior esse número, mais rápida e precisa é a transmissão de dados, o que resulta em imagens mais limpas e detalhadas. Essa qualidade superior revelou texturas e elementos gráficos que passaram despercebidos no trailer exibido em outras plataformas.