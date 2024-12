TRE-SP tem maioria para cassar mandato de Zambelli por ataques às urnas eletrônicas

O corregedor-regional eleitoral de São Paulo e relator de uma ação contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), Encinas Manfré, votou, nesta sexta-feira (13), a favor da cassação de seu mandato, citando ataques sem provas da parlamentar bolsonaristas às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral na campanha de 2022.

Segundo informações da Folha de São Paulo, o julgamento foi suspenso nesta sexta-feira (13) após um pedido de vista da magistrada Maria Cláudia Bedotti, com o placar em 4 a 0 até o momento.

O relator argumentou que Zambelli fez prática de abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação social. Em uma ocasião, disse o magistrado, Zambelli apontou sem fundamentos “manipulação” de urnas em um prédio de um sindicato Itapeva, no interior de São Paulo. De acordo com a falsa notícia veiculada, o sindicato teria relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o Partido dos Trabalhadores (PT). O procurador regional eleitoral de São Paulo, Paulo Taubemblatt, defendeu em setembro deste ano a procedência da ação, apresentada pela deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP).

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aplicou em maio de 2023 multa de R$ 30 mil contra a deputada por propagar em suas redes sociais vídeos os inverídicos e gravemente descontextualizados.

A defesa de Zambelli argumenta ausência de ato ilícito na conduta da deputada e também diz que suas postagens estão amparadas na liberdade de expressão. Após a decisão final, será possível apresentar recurso ao TSE.