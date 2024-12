Um cigarro fumado reduz expectativa de vida em 20 minutos, diz estudo

O Ano Novo é sempre uma oportunidade para incluir objetivos de saúde na rotina. No caso de tabagistas, um estudo publicado nesta segunda-feira (30/12) revelou novos motivos para se deixar o cigarro.

A pesquisa feita pelo University College London (UCL) aponta que cada cigarro que uma pessoa fuma reduz em média 20 minutos de sua expectativa de vida. Isso significa que a cada maço (20 cigarros), um fumante perde quase sete horas de vida. Os efeitos também valem para o vape.

A análise foi publicada no Journal of Addiction e indica que o número de minutos perdidos é de 17 para homens e 22 para mulheres. O estudo foi feito com dados de duas pesquisas a longo prazo que acompanham a vida de fumantes britânicos.

Uma delas, o British Doctors Study, reúne dados de saúde de cerca de 40 mil fumantes que começaram a ser analisados em 1951. A segunda, o Million Women Study, monitora a saúde de um milhão de mulheres desde 1996, incluindo fumantes.

Benefícios de deixar o cigarro

Considerando que a média de fumo dos ingleses é de 10 cigarros ao dia, os pesquisadores apontam que quem largar o cigarro no Réveillon terá ganho um dia de vida após a primeira semana de janeiro. Após um ano inteiro sem fumar, terão sido recuperados 50 dias de expectativa de vida.

“As pessoas que fumam sabem que o cigarro é prejudicial, mas tendem a ter dificuldades de quantificar o impacto disso. Em média, indivíduos que fumam a vida toda perdem cerca de uma década de vida”, afirma a pesquisadora Sarah Jackson, líder do estudo e do grupo de pesquisa sobre tabaco da UCL, em comunicado à imprensa.

Sarah afirma que a expectativa de vida perdida dos fumantes começa a se revelar especialmente a partir da meia idade, antecipando problemas que apareceriam apenas após os 70 anos na população não fumante em uma década, em média.

“Dificuldades para manter o fôlego e problemas de mobilidade, por exemplo, se antecipam e estão diretamente relacionados à frequência de fumo, ao tipo de filtro do cigarro fumado e até à forma que o organismo é suscetível às substâncias tóxicas da fumaça. De toda forma, é unânime que quanto mais cedo uma pessoa para de fumar, mais ela vive. Parar de fumar em qualquer idade melhora substancialmente a saúde e os benefícios começam quase imediatamente”, conclui a pesquisadora.

Dados de pesquisa anteriores indicam que apenas 72 horas após parar de fumar, a respiração fica mais fácil e a disposição aumenta. Após 12 semanas, a circulação sanguínea melhora e com um ano sem cigarro, o risco de ataque cardíaco diminui pela metade em comparação a alguém que ainda fuma.