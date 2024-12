Uma indicação de Melhor Atriz no Globo de Ouro foi uma surpresa completa

Outra temporada do Globo de Ouro está sobre nós com sua 82ª cerimônia anual, e com ela vêm muitas surpresas na forma de indicações e desprezos. Certamente haverá motivos para alguns fãs se revoltarem sobre escolhas específicas (como House of the Dragon não foi indicada para sua segunda temporada?). No entanto, celebrar as vitórias daqueles que merecem ou nunca foram considerados para reconhecimento também é tão importante.

Para aqueles que acompanham o burburinho em torno de The Last Showgirl , a indicação de Pamela Anderson como Melhor Atriz em Drama é uma surpresa agradável. No entanto, para aqueles que não acompanham o recente ressurgimento da atriz , ver seu nome entre Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton, Fernanda Torres e Kate Winslet pode parecer desconcertante . Isso é particularmente verdadeiro considerando a história não tão incrível da atriz em Hollywood como unidimensional ao longo de sua carreira.

Pamela Anderson se tornou sinônimo de “gatas gostosas de praia” (um termo adequado, mas também melhor deixado nos anos 90 para o período em que Bay Watch foi exibido na TV). Isso levou muitos a satirizar seu envolvimento em Bay Watch no drama sensacionalista e não a levarem a sério como atriz . Seus outros papéis nesse período vieram de filmes de ação direto para vídeo que, embora divertidos, pouco fizeram para promover sua carreira. Anderson veria algum sucesso cult quando foi escalada para programas como Barb Wire e Stripperella , mas nenhum deles impulsionou sua imagem para a frente , e a maioria de seus papéis veio de participações especiais como ela mesma. Barb Wire foi indicada para vários Razzies em 1997, ganhando o prêmio de Pior Nova Estrela. Embora ela visse algum sucesso em sua carreira, o Globo de Ouro oferece um prestígio que muitos não haviam previsto, especialmente quando se olha para onde a estrela de Bay Watch estava nos anos 90. Pamela Anderson ganhar um Globo de Ouro seria a história de sucesso dos prêmios Enquanto Pamela Anderson enfrenta uma competição feroz, ganhar o prêmio de Melhor Atriz em Drama no Globo de Ouro não é apenas um sonho para a estrela e persona pública . Em The Last Showgirl , onde Anderson interpreta Shelly, uma artista de Vegas lidando com a incerteza de viver uma vida no “negócio” e ver isso acabar, foi elogiada. Notavelmente, Anderson navega por uma gama de emoções complexas para dar uma performance de partir o coração e ressonante . Sua vitória no prêmio não só daria à atriz alguma redenção após uma longa carreira sem ser levada a sério, mas também ofereceria um arco redentor aos anos de adversidade de Anderson. Anderson, que enfrentou abusos em sua juventude e por meio de seu casamento com Tommy Lee, frequentemente esteve sob os holofotes públicos de forma negativa. No entanto, com o lançamento de Pamela: A Love Story na Netflix , muitas das lutas da atriz vieram à tona, humanizando-a de uma forma que evocou empatia dos espectadores que faltava antes. Embora tenhamos que esperar para ver o resultado do Globo de Ouro, Pamela Anderson ganhar um prêmio de Melhor Atriz certamente seria um motivo para muitos comemorarem. The Last Showgirl tem um lançamento limitado nos cinemas em 13 de dezembro de 2024, em Los Angeles, e terá um lançamento nacional em 10 de janeiro de 2025. O 82º Globo de Ouro anual está programado para ir ao ar em 5 de janeiro de 2025, das 20h às 23h, horário do leste dos EUA, e também estará disponível nos EUA no Paramount+ .