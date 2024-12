URGENTE: corpo carbonizado é encontrado por morador em área de mata no interior do Acre

O corpo de uma pessoa ainda não identificada foi encontrado carbonizado em uma área de mata na manhã desta segunda-feira (30), nas proximidades do açude de captação do Depasa, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o corpo foi localizado por um trabalhador da estação de captação, que percebeu a presença do cadáver na área de mata e acionou a Polícia Militar. Ao chegar ao local, os militares confirmaram a veracidade da informação e chamaram a Polícia Civil, que compareceu à estação de captação de água acompanhada do delegado do município, Dr. Estáquio Nemerg, e sua equipe de investigadores.

No local, foi constatado que o corpo estava há cerca de dois a três dias e não foi possível determinar se era homem ou mulher, já que estava carbonizado.

Os agentes de necropsia recolheram o corpo, que foi encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, onde deverá passar por exames de DNA para identificação.

“Ainda não temos registro de alguém desaparecido. Vamos tentar identificar o corpo e esperar que alguma família que tenha um ente desaparecido nos últimos dias se apresente na delegacia”, disse o delegado Estáquio Nemerg.

A suposta motivação para o crime leva a polícia a desconfiar que esteja ligada à guerra entre organizações criminosas no município de Epitaciolândia.

As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil de Epitaciolândia.