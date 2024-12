URGENTE: Justiça absolve todos os policiais acusados pela morte de menina de 11 anos durante operação

Apos cinco dias de julgamento, o Júri Popular decidiu absolver os policiais Antônio de Jesus Batista, Alan Melo Martins, Josemar Barbosa, Wladimir Soares e Raimundo Costa, todos acusados de envolvimento na morte da menina de 11 anos Maria Cauane, Gleiton Silva Borges e Edmilson Fernandes da Silva Sales durante uma operação policial no bairro Preventório, em Rio Branco, em 2018.

O julgamento aconteceu na 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco, localizada no Fórum Criminal, na Cidade da Justiça. O juiz de Direito que presidiu o júri foi o Robson Aleixo. O promotor de Justiça foi o Carlos Pescador.

Foram ouvidas 17 testemunhas do MP e 13 testemunhas da Defesa. Os jurados decidiram pela absolvição de todos os acusados.