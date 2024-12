Vai poder levar geleira no Réveillon da Família na Arena da Floresta? Veja as regras

O Réveillon da Família acontece no estacionamento do Estádio Arena da Floresta no dia 31 de dezembro, a partir das 20h. Organizado pelo Estado e Prefeitura, o evento contará com duas atrações nacionais e são esperadas cerca de 20 mil pessoas.

Para manter a segurança da festa, a organização contará com o apoio da Polícia Militar e de 130 seguranças particulares. Além disso, foram estabelecidas uma série de regras para acesso ao local.

Divulgada nas redes sociais do Governo, a publicação oriente sobre o que a população não pode levar para o local da festa. São estes os itens:

– objetos cortantes;

– geleira;

– garrafas de vidro;

– isopor;

– cadeiras de praia;

– cadeiras de plástico;

– capacetes.

Também está proibida a entrada de menores de 18 anos desacompanhados dos pais ou responsáveis.

A Economia Solidária estará presente no Réveillon da Família, em Rio Branco. Cerca de 70 empreendimentos ofertarão ao público um cardápio diversificado de comidas típicas regionais, e bebidas.