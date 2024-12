O cantor Zezé di Camargo usou as redes sociais para compartilhar as primeiras imagens da pequena Clara, sua primeira filha com Graciele Lacerda. A pequena veio ao mundo no dia do Natal, em 25 de dezembro.

“Essa é a nossa filha! Dizem que os sonhos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Hoje, vivemos essa verdade. A Clara é um presente em nossas vidas — uma verdadeira princesa, calma e tranquila”, escreveu o artista. Veja as fotos de Clara, filha de Zezé di Camargo e Graciele Na sequência, o cantor, que tem 62 anos, continuou: “A nós, só resta agradecer a Deus por tanto e por tudo. Também agradecemos o carinho do público. É inexplicável tanto amor que estamos recebendo de vocês”. Nascimento de Clara Clara nasceu na quarta-feira (25/12), Dia de Natal, trazendo muita emoção para a família. A pequena chegou ao mundo após um longo processo de tentativas de fertilização in vitro (FIV) e foi recebida como um verdadeiro presente natalino pelos pais. Nas redes sociais, Graciele compartilhou a notícia com os fãs, acompanhada de fotos do momento especial. “Como tudo em nossas vidas tem a hora certa de acontecer, nunca foi no nosso tempo, mas sim no tempo perfeito de Deus, iniciou na legenda de um carrossel. “Clara decidiu antecipar sua chegada e veio ao mundo no dia em que Jesus nasceu, mais uma prova de sua conexão com Deus. Para nós, é certamente o presente que o Pai Celestial enviou para nossas vidas. Após seis tentativas de FIV, muitas lágrimas e lutas, hoje o choro é de alegria e gratidão a Deus! Clara chegou para iluminar nossas vidas!”, completou.