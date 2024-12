VÍDEO: veja como ficou o espetáculo de luzes e cores da decoração de Natal de Rio Branco

A magia do natal chegou e tem deixado o centro de Rio Branco cada vez mais atrativo. Principalmente por causa das luzes que tem iluminado e colorido o local, e encantado pequenos e adultos.

No vai e vem de centenas de pessoas que chegam nos espaços para verem a decoração realizada pela prefeitura da capital acreana e o governo do Estado, muitas novidades são encontradas.

Além das famosas casas do papai Noel, uma na Praça da Revolução e outra próxima ao Palácio Rio Branco, também foi construído nas áreas uma árvore gigante, assim como feito uma festa com neve artificial para as crianças e disponibilizado internet gratuita com capacidade de conectar até 6 mil pessoas.

O ContilNet foi até o centro de Rio Branco para mostrar para você cada detalhe desta especial ocasião.

Veja o vídeo: