Via conhecida como ‘Cruzamento dos acidentes’, em Rio Branco registra mais uma colisão de veículos

Mais um acidente foi registrado no cruzamento das ruas Quintino Bocaiuva e Francisco Mangabeira, no bairro Bosque, em Rio Branco, no final da manhã desta quinta-feira (5).



Um vídeo enviado ao Contilnet mostra a colisão entre duas motocicletas. Uma mulher que conduzia um dos veículos ficou feriada ao solo a espera de atendimento médico. O trânsito no local ficou parcialmente interditado.

Segundo informações de comerciantes da região, várias batidas já ocorreram exatamente no cruzamento. “Todo dia tem acidente nesse lugar. Seria interessante se a engenharia de trânsito verificasse o que pode ser feito, para minimizar isso. Aqui já pode ser classificado como o Cruzamento dos acidentes”, disse um empreendedor, que pediu para não ser identificado.

Veja o vídeo: