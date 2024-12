Via Verde Shopping: 2024 uma jornada de crescimento e transformação

Inaugurado com o propósito de ser um centro de compras, lazer e experiências para a comunidade de Rio Branco e região, o Via Verde Shopping consolida-se como a principal referência em varejo no Acre. Com uma estrutura moderna e um mix diversificado de lojas e serviços, o empreendimento se firmou como um pilar de desenvolvimento econômico e social. Em 2024, reafirmou sua posição de destaque, por meio de iniciativas que impactaram positivamente a comunidade, atraíram novos investimentos e proporcionaram experiências marcantes ao público.

Sendo o maior empreendimento comercial do Acre, o espaço do Via Verde Shopping conta com 101 lojas, incluindo grandes marcas nacionais como C&A, Centauro, Lojas Americanas, Marisa, Renner e Riachuelo, Bahrem e área de alimentação com 21 operações, oferecendo uma vasta gama de opções que atendem a todos os gostos, incluindo fast food e restaurantes, dispostos em uma ampla praça projetada para garantir conforto e praticidade aos visitantes.

Além disso, conta com diversos quiosques espalhados pelo shopping completando a experiência gastronômica.

Novos Empreendimentos

Buscando sempre expandir sua oferta de produtos e serviços, com a inauguração de novos empreendimentos que reforçam o compromisso do shopping em atender às demandas de seus visitantes. Destaque para a abertura do Bahrem Bar & Restaurante, que trouxe uma experiência gastronômica única, combinando sabores tropicais e um ambiente acolhedor. A chegada das lojas Sonhos dos Pés, Bagaggio e Natura complementa o portfólio de marcas, tornando o shopping ainda mais atrativo para consumidores e investidores.

Eventos e Cultura

Em 2024, o Via Verde Shopping se consolidou como um polo de entretenimento e cultura. O calendário de eventos trouxe diversas atrações que encantaram o público, incluindo shows musicais, apresentações teatrais, feiras literárias e exposições artísticas. A exposição “O Fantástico Mundo Marinho”, que apresentou réplicas gigantes de baleias, tubarões e outras criaturas marinhas, foi um grande sucesso, promovendo conscientização ambiental enquanto encantava famílias.

Um dos maiores destaques foi a presença, pela primeira vez no Acre, do Circo Europeu Le Petit. O espetáculo, repleto de magia e emoção, proporcionou uma experiência inesquecível ao público.

Inclusão e Inovação

Reafirmando seu compromisso com a inclusão ao inaugurar o Espaço da Calma, um ambiente especialmente projetado para acolher pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Este local oferece suporte em momentos de crise, garantindo que as famílias possam aproveitar o shopping com mais conforto. A Sessão Inclusiva do Cine Araújo, adaptando som, luz e eliminando propagandas, também proporcionou uma experiência sensorial mais tranquila para pessoas com sensibilidades.

Além disso, o Cine Araújo passou por uma modernização com a instalação de projeção Real Laser RGB Christie nas salas 2 e 4. Essa inovação garante imagens de alta definição, cores vibrantes e maior eficiência energética, elevando a qualidade cinematográfica do Via Verde Shopping.

Parcerias e Impacto Local

Parcerias estratégicas desempenharam um papel fundamental no sucesso do ano. A colaboração com a campanha nacional do Ministério da Saúde, promovendo a vacinação contra a gripe no “Dia D de Vacinação”, foi uma iniciativa importante, ampliando o acesso à imunização e reforçando o papel do shopping como parceiro da comunidade em ações de saúde.

Para Wander Porto, superintendente comercial do Via Verde Shopping, “2024 foi um ano histórico. Conseguimos consolidar nosso compromisso com a comunidade, oferecendo muito mais do que produtos e serviços: proporcionamos experiências, cultura e um ambiente inclusivo e acolhedor. Nosso objetivo é continuar inovando e sendo um espaço de pertencimento para todos os acreanos.”

O Via Verde Shopping reafirma seu papel como mais do que um centro de compras: é um espaço de convivência, cultura e desenvolvimento. Em 2024, consolidou-se como um verdadeiro símbolo de progresso e pertencimento, e segue com entusiasmo e determinação rumo ao futuro.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.

Sobre a Alqia

A Alqia é uma das principais administradoras de shopping centers do país, atuando desde a concepção até a gestão de portfólio dos empreendimentos. Sob a sua gestão estão 12 empreendimentos distribuídos por diferentes regiões do Brasil, mais de 390 mil m2 de ABL e mais de 1 700 lojas. O grupo atende a diferentes perfis de clientes sempre com o compromisso com eficiência e inovação, gerando valor para empreendedores e impactando positivamente a vida das pessoas e da sociedade.

Os empreendimentos são: Aurora Shopping, em Londrina (PR) e Bossa Nova Mall no Rio de Janeiro. No Nordeste, Shopping Pátio Maceió e Shopping Paralela, em Salvador. Na região Norte, Via Verde Shopping, em Rio Branco e Shopping Manaus Vianorte. Em Minas Gerais, o Shopping Uberaba e o Uberlândia Shopping. Em São Paulo, Shopping Granja Vianna, em Cotia, Pátio Cianê Shopping, em Sorocaba, Super Shopping Osasco e Shopping Metrô Tucuruvi, na capital. Mais informações no site https://www.alqia.com.br/.