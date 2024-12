Vídeo: armados, bandidos rendem casal e roubam carro da família no DF

Um carro foi roubado por dois homens e uma mulher na QND 11, em Taguatinga, na manhã desta quinta-feira (19/12) . O crime, registrado por câmeras de segurança, mostra o momento em que as vítimas foram abordadas e o veículo levado pelos suspeitos.

Policiais do 15º Batalhão localizaram o automóvel em nove minutos, na Quadra 4 do Setor Oeste da Estrutural, porém, sem os autores do crime.

No vídeo é possível ver o momento em que o trio aborda o casal que estava guardando itens no porta-malas do carro. Em seguida, os criminosos, armados, assumem o controle do veículo e fogem do local.

O carro foi devolvido à proprietária, e o caso está sendo investigado pela 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), que busca identificar os autores do roubo.

Veja o momento do roubo: