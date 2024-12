Vídeo de IA mostra confraternização de Natal entre Lula, Bolsonaro, Datena e Pablo Marçal

“Já é Natal no Brasil”, escreveu o designer Lucas Gabriel ao compartilhar um vídeo inusitado sobre a celebração. No post, gerado por inteligência artificial, rostos conhecidos surgem com o espírito natalino aflorado, abraçando-se e sorrindo. O que mais chama a atenção, porém, são os pares que aparecem “confraternizando”: Lula e Bolsonaro, Datena e Pablo Marçal, e Elon Musk com Alexandre de Moraes, entre outros.

Internautas reagiram à publicação. “Formam um casal bunitinho“, disse um ao ver Dilma e Bolsonaro coladinhos. “Por isso que eu sempre vou amar o Natal. Em que outra ocasião essas pessoas estariam assim juntas, em tão linda comunhão?”, alfinetou um perfil no Twitter. “Assim que acontece nos bastidores”, sonhou outro.

O X (antigo Twitter) liberou o acesso à sua ferramenta de inteligência artificial, o Grok, para todos os usuários da plataforma. Antes disponível apenas para quem assinava o programa premium, a novidade agora pode ser explorada por qualquer perfil. Os internautas já estão criando imagens ultrarrealistas de famosos com IA do X. Integrado à tecnologia de geração de imagens Aurora, o Grok permite criar imagens com celebridades e figuras públicas, o que gerou um verdadeiro furor nas redes sociais. VEJA AQUI!