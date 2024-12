Vídeo: Maisa dá óculos de R$ 3 mil em amigo oculto e ganha pedras

Maisa Silva participou, pela primeira vez, do amigo secreto do Fantástico, mas acabou ganhando um presente controverso. Ela deu um óculos da marca de luxo Prada, de pouco mais de R$ 3,4 mil, para o ator Juan Paiva, mas recebeu apenas cristais de presente.

A atriz de Garota do Momento foi a amiga secreta do atleta Gabriel Araújo. O atleta disse ter pensado no presente da jovem “com muito carinho, repleto de boas energias”.

Maisa até se impressionou com o peso da caixa, mas ganhou apenas pedras. “Pedrinhas para proteção e boa sorte. Vou colocar na minha casa, porque eu me mudei esse ano e ainda não tenho essas coisas em casa”, disse ela.

O vídeo do momento logo foi parar no X, antigo Twitter, e internautas brincaram com a situação. “A Maisa abrindo a caixa e olhando as pedras que ela ganhou de presente kkkkkk”, disse um.

“Maisa deu de presente um óculos da Prada e recebeu pedras do amigo oculto dela”, brincou outro. Um terceiro ainda apontou: “Coitada da Maisa, deu um óculos da Padra e ganhou cristais no amigo oculto do Fantástico.”