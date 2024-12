Vídeo mostra momento que filho de PM é preso ao descer de avião no Aeroporto de Rio Branco; VEJA

Na noite desta quinta-feira (12), uma operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Federal, conseguiu prender o foragido Fabrício Vieira Avelino, de 21 anos, no Aeroporto de Rio Branco.

Ele é acusado pela morte do adolescente Pedro Henrique Costa Dias, de 13 anos, vítima de um golpe de capacete durante uma briga generalizada.

Pedro, estudante, sofreu traumatismo craniano e morreu em decorrência da agressão. Após a prisão de Fabrício, o delegado encaminhou o acusado para a sede do DHPP, onde o ouviu, interrogou e o colocou à disposição da justiça.

Fabrício estava foragido após a decretação de sua prisão e encontrava-se fora do estado do Acre. Ao retornar para passar o fim de semana com os pais, foi preso no Aeroporto Internacional de Rio Branco. Fabrício é filho de um policial militar que é dono de um restaurante na Baixada da Sobral.

Além da prisão, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência de J.C., conhecido como “Beba”, padrasto Fabrício. Durante as investigações, “Beba” tentou assumir a autoria do crime para proteger o enteado, mas a trama foi desvendada pela equipe da DHPP, que identificou Fabrício como o verdadeiro responsável pelo homicídio.

