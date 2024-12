Vídeo mostra pancadaria e confusão generalizada em bar de Rio Branco

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que uma confusão e pancadaria ocorre em uma bar conhecido na capital acreana, localizado no Conjunto Tucumã.

Segundo informações, a briga entre vários homens e mulheres que ocorreu dentro do estabelecimento comercial, foi registrada na noite da última quinta-feira (19), e teria começado por pessoas que não estavam consumindo no local, que estavam de passagem no estado, vindo de outra cidade.

“Eles chegaram lá e foram só para cassar confusão. Teve uns meninos que se envolveram na briga e ficaram bastante machucados e tiveram que ir para o hospital. Quase dá em morte isso aí”, disse uma pessoa que presenciou a pancadaria.

Veja o vídeo: